اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الاتحاد غدًا.

الهلال جاهز للكلاسيكو:

وبدأ المران الجماعي اليوم بتطبيق عدد من التدريبات اللياقية، ثم طبق المدير الفني رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل مساحة الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.

على الجانب الآخر، واصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله عطيف، محمد البريك وناصر الدوسري، أداء برامجهم العلاجية والتأهيلية اليوم.

كلاسيكو الغد في دوري محمد بن سلمان:



وتُقام مباراة الهلال والاتحاد، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل كلاسيكو الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، ويقع الزعيم بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، ولكنه خاض 20 لقاء.