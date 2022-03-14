انتهت المرحلة الأولى لتدريب الباحثين الميدانيين المرشحين للمشاركة في برنامج التعداد في منطقة عسير، بعد أربعة أيام متوالية، حيث تم تدريب أكثر من 3400 باحث في 21 مركزًا للتدريب في جميع محافظات منطقة عسير، بهدف تدريب الباحثين الميدانيين على استمارات التعداد بكافة أنواعها، وكيفية التعامل مع المدلي بالبيانات وطريقة الوصول إلى الوحدات العقارية، وستكون المرحلة الثانية لاستئناف التدريب والتقييم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك لهذا العام.

نبذة تعريفية عن التعداد:

وبدأ اليوم الأول للتدريب بنبذة تعريفية عن التعداد العام للسكان والمساكن وشرح طريقة استخدام العنوان الوطني في التعداد وأسلوب السير أثناء عملية عد السكان تبع ذلك تدريب ميداني على كيفية الوصول للوحدات العقارية، وفي اليوم الثاني تم توضيح تعليمات استيفاء استمارة الأسر وشرح أدلة التصانيف والتدريب على استخدام الجهاز اللوحي لاستيفاء استمارة الأسر وتوضيح مبادئ التعامل مع المدلي بالبيانات.

أما اليوم الثالث بدأ بالتدريب التفاعلي على استيفاء استمارات التعداد والتطبيق العملي على استيفاء الجنسيات والمستويات والتخصصات التعليمية والمهن والأنشطة الاقتصادية والتدريب على اكتشاف الأخطاء في استمارة التعداد وتعليمات استيفاء استمارة المساكن العامة والاستمارات الأخرى وكيفية استخدامها وجودة البيانات.

وفي اليوم الرابع تم شرح نظام جمع البيانات وإجراءات العد الذاتي والتوعية الإعلامية وقواعد السلوك المهني وإرشادات الأمن والسلامة والأمن السيبراني وأعمال باحث الشمولية، وختمت الجلسة بمناقشة عامة.

مدة تدريب الباحثين:

يذكر أن مدة تدريب الباحثين تستمر ستة أيام، منها أربعة أيام متواصلة ابتداء من الأحد الثالث من شعبان وحتى الأربعاء السادس من الشهر نفسه وتتوقف عملية التدريب ثم تستأنف في السابع والثامن من شهر شوال وليومين متتاليين لتدريب الباحثين الميدانيين وتعيينهم قبل ليلة الإسناد الزمني وهي عملية البدء في عد السكان وتعبئة الاستمارات بأسلوب العد الذاتي وهو أن يقوم رئيس الاسرة بتعبئة استمارة السكان عن طريق الدخول من خدمة نفاذ أو أسلوب مقابلة رئيس الأسرة وهو أن يقوم الباحث الميداني بزيارة الأسرة في مقرها خلال الفترة المسائية واستيفاء بياناتها على الجهاز اللوحي.

الشكر لأولياء الأمور والأسر:

قدمت الهيئة العامة للإحصاء، ممثلة في إشراف المنطقة، الشكر الجزيل لأولياء الأمور والأسر كافة لتعاونهم الكامل مع المراقبين الميدانيين أثناء فترة حصر السكان والإدلاء بالبيانات الكاملة في سبيل إنجاح هذا البرنامج الوطني الهام والذي يسهم في توفير البيانات المهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودعم خطط التنمية القائمة والمستقبلية في هذا الوطن المعطاء.