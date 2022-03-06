شهد معرض الدفاع العالمي، في يومه الأول اليوم الأحد، تدشين لوحات الهوية السعودية.

أمن ووطن:

وحملت لوحات الهوية الوطنية حروف منها “ا م ن” و” و ط ن”، وبعلم المملكة، وهي عبارة عن صورة مميزة تتوسط اللوحة بدلًا من شكلها المعتاد المؤلف من أرقام وأحرف بالعربية والإنجليزية.

وضمن الشعارات المتاحة شعار السيفين والنخلة، ملون أو بالأبيض والأسود، وشعار رؤية المملكة 2030، الذي يرمز للخطة التنموية للمملكة.

وانطلقت اليوم النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، والذي من المتوقع أن يستقطب قرابة 30 ألف زائر خلال أيامه الأربعة في الفترة بين 6 و9 مارس 2022، وبمشاركة 600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أهداف معرض الدفاع العالمي:

ويهدف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية مرّة كل عامين إلى دفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليًّا وعالميًّا من خلال تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر كافة مجالات الدفاع الخمسة البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

ويستقطب المعرض عشرات الوفود رفيعة المستوى من حول العالم للاطلاع على أحدث المعدّات والأنظمة التي سيستعرضها مئات المصنعين المحليين والدوليين.