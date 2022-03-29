شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، تراجعاً وسط ترقب المعدن الأصفر بالأسواق العالمية لمحادثات السلام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، نحو 232.28 ريال (61.92 دولار).

الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السعودية، بداية تعاملات اليوم ، ليسجل 203.25 ريال (54.18 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم ، إلى 174.21 ريال (46.44 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 135.50 ريال (36.12 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، نحو 7224 ريالاً (1926 دولارًا).

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، في مستهل تعاملات اليوم، نحو 1626 ريالاً (433.47 دولار).