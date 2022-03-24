تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى له في عامين بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وبحسب موقع البنك المركزي المصري فقد جرى تداول الدولار عند 18.2617 جنيه للشراء و18.3617 للبيع مقارنة مع سعر يوم أمس والذي بلغ 18.3206 جنيه للشراء و18.4206 جنيه للبيع.

وقد سجل سعر الدولار أعلى مستوى له في عامين يوم 22 مارس الجاري حيث وصل في البنك المركزي إلى 18.4508 جنيه للبيع مقابل 18.5483 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

وارتفع سعر الدولار الاثنين الماضي، بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في البنوك المصرية بمقدار زيادة قدرها قرابة 20 % ليجري حيث كان قبل أيام عند مستوى 15.64 و 15.74 للشراء والبيع على التوالي.

وجاء ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه إلى قرار البنك المركزي المصري على نحو مفاجئ برفع أسعار الفائدة 1%، وذلك في اجتماع استثنائي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المجدول المقرر اليوم الخميس.

وتلا رفع أسعار الفائدة 1%، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 17.5 الأمر الذي جعل كثيرين يتوقعون المزيد من الإجراءات الاقتصادية التي سوف تقوم مصر باتخاذها الفترة المقبلة.

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري

وجاء متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم 24 مارس 2022 على النحو التالي: