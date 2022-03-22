كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن طريقة تعامله مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لو ظل رئيًسا للولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

ترامب يهدد بالسلاح النووي

وقال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” الأميركية إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تكن لتبدأ لو ظلّ في البيت الأبيض، ملوّحًا باستخدام السلاح النووي لتهديد روسيا.

وأضاف خلال حديثه عن أزمة أوكرانيا والمساعدات الأميركية لكييف: “لو كنت رئيسًا لهددت روسيا بغواصات نووية.. كنت سأخبر فلاديمير بوتين أننا سنصول ونجول في السواحل الروسية”.

وتابع: “هناك نقاش حول ما إذا كان ينبغي أن نرسل مقاتلات ميغ لمساعدات القوات الجوية الأوكرانية.. هل يجب أن ترسل هذا النوع من المساعدة؟”.

واستطرد ترامب: “هناك أشياء يمكننا فعلها بدون مقاتلات.. حسنًا ما سأفعله هو.. نحن لدينا قدرة عسكرية هائلة، كما أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة نووية في العالم، لدينا أعظم الغواصات، أقوى الغواصات على الإطلاق”.

وأردف: “سأقول له (بوتين): اسمع أنت تستخدم هذه الكلمة (نووي) كثيرًا.. سنرسلها (الغواصات) وسنتحرك في كل الاتجاهات الروسية.. لا يمكنك ترك هذه المأساة تستمر.. آلاف الناس يموتون”.

وساطة البابا فرنسيس

وفي قت سابق طلب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، وساطة البابا فرنسيس من أجل المساعدة في إجلاء المواطنين الأوكرانيين وفتح الممرات الإنسانية في المدن التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وبعد محادثة مع البابا غرد الرئيس الأوكراني قائلًا: تحدثت للتو مع البابا وأخبرته عن الوضع الإنساني الصعب وإغلاق القوات الروسية لممرات الإنقاذ.

وتابع : سيكون دور الوساطة الذي يقوم به الكرسي الرسولي في إنهاء المعاناة الإنسانية موضع تقدير موجهًا الشكر للبابا على دعائه المستمر لأوكرانيا.