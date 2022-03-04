حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة.

ونجح أبها في الفوز على الطائي بهدف دون رد، وتعادل التعاون مع الفتح بهدف لكل فريق، بينما فاز الاتفاق على الأهلي بهدف دون مقابل.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباريات الجمعة:

ويتواجد نادي الاتحاد بـ الصدارة برصيد 54 نقطة، يليه النصر ثانيًا برصيد 44 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 43 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 40 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، أبها سادسًا برصيد 31 نقطة، الفتح سابعًا برصيد 28 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 27 نقطة، الرائد والطائي في المركزين التاسع والعاشر برصيد 26 نقطة.

الأهلي في المركز الـ11 برصيد 25 نقطة، التعاون في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، الباطن في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، الفيصلي في المركز الـ15 برصيد 21 نقطة، الحزم في المركز الـ16 والأخير برصيد 14 نقطة.

3 مباريات غدًا في ختام الجولة الـ23:

وتُقام غدًا السبت 3 مباريات في الجولة الـ23 من بطولة دوري المحترفين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيصلي والحزم في تمام السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الرائد والفيحاء في السابعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتُختتم مباريات الجولة الـ23 بلقاء بين الشباب والباطن في التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، ويقام على ملعب “الملز” في الرياض.