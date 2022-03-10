حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، بعد انطلاق أول مباراتين في الجولة الـ24 اليوم الخميس.

نتائج مباراتي اليوم

وكان الفتح هزم نادي أبها بثلاثية دون رد، بينما تعادل التعاون مع الفيصلي بهدفين لكل فريق.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباراتي الخميس

وجاء ترتيب دوري المحترفين السعودي كالتالي: ” الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة، يليه نادي الشباب برصيد 46 نقطة، نادي النصر ثالثًا برصيد 44 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 43 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، أبها سابعًا برصيد 31 نقطة، الرائد ثامنًا برصيد 29 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 27 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 26 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر، الأهلي في المركز الثاني عشر، الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة لكل فريق.

الاتفاق والباطن والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 23 نقطة لـ الاتفاق و22 نقطة لـ الباطن والحزم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.