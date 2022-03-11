حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي الجمعة في الجولة الـ24.

وكان الفيحاء نجح في الفوز على الباطن بهدف دون مقابل، بينما تعادل النصر مع الاتفاق بنتيجة هدفين لكل فريق.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 46 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 45 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 43 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 36 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 31 نقطة، أبها سابعًا برصيد 31 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الطائي عاشرًا برصيد 26 نقطة، التعاون في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، الأهلي والفيصلي في المركزين الـ12 والـ13 برصيد 25 نقطة.

الاتفاق في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.