حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباراتي اليوم السبت.

نتيجة مباراتي اليوم:

وكان نادي ضمك، نجح في الفوز على الحزم بهدف دون رد، وفاز الأهلي على الطائي بثلاثية لهدف في مباراتي اليوم السبت.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد مباراتي السبت:

ويتواجد الاتحاد بالصدارة برصيد 54 نقطة، يليه نادي الشباب برصيد 46 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 45 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 43 نقطة، ضمك خامسًا، برصيد 39 نقطة، الفتح سادسًا وأبها سابعًا برصيد 31 نقطة.

الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، التعاون في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة، الفيصلي في المركز الثالث عشر برصيد 25 نقطة، الاتفاق في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 14 نقطة.