حافظ نادي الاتحاد على صدارته لـ ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الـ25.

نتائج مباريات الجولة الـ25:

وكانت مباريات الجولة الـ25، بدأت أول أمس الخميس، بفوز الفيصلي على الفتح بهدف دون رد، ضمك هزم الاتفاق بهدف دون رد، النصر تفوق على الفيحاء بهدف دون رد.

وتعادل الشباب مع الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز نادي الاتحاد على الحزم بثلاثية دون رد، أما الهلال ففاز على الأهلي برباعية لهدفين.

وفي مباراتي اليوم، تعادل التعاون مع أبها، وفاز الباطن على الرائد بهدفين دون رد.

ترتيب دوري محمد بن سلمان بعد الجولة:

ويتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 49 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 48 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، أبها سادسًا، الفتح سابعًا، الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 29 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 28 نقطة، الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر التعاون في المرتبة الثالثة عشر برصيد 26 نقطة، أندية الباطن والاتفاق والحزم في المراكز من 14 إلى 16 برصيد 25 نقطة لـ الباطن، 24 نقطة لفريق الاتفاق، الحزم في المركز الـ16 برصيد 14 نقطة.