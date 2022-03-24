يحتل الأخضر صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم، وذلك قبل مواجهة السعودية والصين مساء اليوم في الجولة التاسعة.

الترتيب قبل مباراة السعودية والصين:

ويتواجد الأخضر في الصدارة برصيد 19 نقطة، المنتخب الياباني ثانيًا برصيد 18 نقطة، أستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، عمان رابعًا برصيد 8 نقاط، الصين خامسًا برصيد خمس نقاط، فيتنام سادسًا برصيد 3 نقاط.

وستكون مباراة السعودية والصين حابسة للأنفاس غدًا ولمدة 90 دقيقة؛ كونها المباراة المفصلية الأهم، التي تحدد مصير تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

5 تأهلات تاريخية لـ الأخضر من قبل:

الأخضر سبق له أن تأهل إلى المونديال في خمس مناسبات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018، وتعد أفضل مشاركة بالنسبة له هي مشاركة عام 1994 حيث نجح وقتها في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

نجوم الأخضر يتطلعون إلى الفوز على الصين والوصول إلى النقطة رقم 22 أيًّا كانت نتيجة مباراة اليابان وأستراليا التي تُقام اليوم في الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المملكة.

وفي سياق آخر، يتطلع سامي النجعي لإحراز هدفين في شباك المنتخب الصيني عند مواجهة المنتخب السعودي لنظيره التنين الصيني في الجولة التاسعة “قبل الأخيرة” من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

ويرغب النجعي في التفوق على رقم يوسف الثنيان أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي الذي سجل 3 أهداف، بينما سجل النجعي هدفين وقد يتفوق على الثنيان في حال سجل النجعي هدفين ليُصبح رصيده الإجمالي 4 أهداف، ويُصبح أكثر لاعب سعودي محرزًا للأهداف في شباك التنين الصيني.