حافظ المنتخب السعودي على تواجده بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بـ التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وكان الأخضر ضمن تأهله إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد.

المنتخب السعودي في الوصافة

ويتواجد المنتخب الياباني في الصدارة برصيد 21 نقطة، الأخضر في الوصافة برصيد 20 نقطة، المنتخب الأسترالي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، المنتخب العماني رابعًا برصيد 11 نقطة، المنتخب الصيني خامسًا برصيد 6 نقاط، المنتخب الفيتنامي سادسًا في المجموعة برصيد 3 نقاط.

ملخص مباراة المنتخب السعودي ضد الصين

وحسم التعادل الإيجابي مباراة السعودية والصين بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة ” قبل الأخيرة ” من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.