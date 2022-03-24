حافظ المنتخب السعودي على تواجده بالمركز الثاني في المجموعة الثانية بـ التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2022.
وكان الأخضر ضمن تأهله إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوز المنتخب الياباني على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد.
المنتخب السعودي في الوصافة
ويتواجد المنتخب الياباني في الصدارة برصيد 21 نقطة، الأخضر في الوصافة برصيد 20 نقطة، المنتخب الأسترالي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، المنتخب العماني رابعًا برصيد 11 نقطة، المنتخب الصيني خامسًا برصيد 6 نقاط، المنتخب الفيتنامي سادسًا في المجموعة برصيد 3 نقاط.
ملخص مباراة المنتخب السعودي ضد الصين
وحسم التعادل الإيجابي مباراة السعودية والصين بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة ” قبل الأخيرة ” من تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.
وكان الأخضر أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد سجله صالح الشهري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ45 بعد تمريرة عرضية متقنة من اللاعب سلمان الفرج.
وفي الشوط الثاني أهدر الأخضر أكثر من فرصة عبر سالم الدوسري وأحمد شراحيلي لإحراز الهدف الثاني.
وسجل المنتخب الصيني هدف التعادل بالدقيقة الـ81 من ركلة جزاء عبر اللاعب تشنجي زهو.
يذكر أن الأخضر سيواجه المنتخب الأسترالي في ختام التصفيات مساء الثلاثاء المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
اترك تعليقاً