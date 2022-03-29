واصلت شركة المياه الوطنية تنفيذ أعمالها ومشاريعها في مكة المكرمة، رغبةً في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لخدمات المياه وفق أعلى معايير الجودة والأداء، لتلبية الطلب على المياه وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.

دعم إمدادات المياه

وكشفت الشركة عن ترسيتها عقدًا لتنفيذ مشروع خط ناقل لمياه الشرب لدعم إمداد الأحياء المخدومة بالشبكة على الدائري الثالث، وزيادة ساعات الضخ بطول يتجاوز 5 كلم طولي، بتكلفة مالية بلغت 55 مليون ريال، سعيًا منها لتعزيز منظومة توزيع المياه في المدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

رفع كفاءة الخدمات

وأكدت الشركة أن المشروع يأتي ضمن الأهداف والخطط المجدولة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ورفع كفاءة الخدمات المائية في مكة المكرمة، وتطويرها وفق أعلى المعايير، لتلبية الطلب المتزايد عليها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، تأكيدًا على ما وصلت إليه مستويات تنفيذ المشاريع المائية في المملكة ضمن أعلى المعايير استجابة لمسيرة التنمية الشاملة وفق رؤية القيادة الرشيدة.