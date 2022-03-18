ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه وهو يرتدي زيًا تنكريًا، كما وجه الشكر لأهل الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقال في مقطع فيديو “أنا سعيد لمشاركتكم في الحفلة التنكرية في البوليفارد وونتر وندرلاند، تحياتي لأهل الرياض”.

حفلة تنكرية بموسم الرياض

يذكر أن منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وونتر وندرلاند، شهدتا مساء أمس إقبالًا مميزًا من الزوار للمشاركة في الحفلة التنكرية الأكبر من نوعها على مستوى المملكة، والتي تواكب الثقافة العالمية المعاصرة في عدد من الكرنفالات والاحتفالات المعتمدة على ارتداء الأزياء الكلاسيكية للعقود السابقة، ومجموعة من التصاميم ذات الدلالات الترفيهية المتنوعة.