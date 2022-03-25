أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن أن دخول بوليفارد الرياض اليوم الجمعة سيكون بالمجان بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم في قطر للمرة السادسة في تاريخه.

الدخول لـ البوليفارد بالمجان

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” مبارك تأهل المنتخب وبسبب هذه المناسبة، دخول البوليفارد غدًا بالمجان، احتفالًا بمنتخبنا”.

فوز اليابان يضمن صعود الأخضر

وكان المنتخب السعودي تعادل مع منتخب الصين بهدف لكل فريق مساء أمس في الجولة التاسعة من التصفيات، حيث ضمن الأخضر عبوره إلى المونديال، بعد فوز المنتخب الياباني على المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد.

المنتخب السعودي، سيواجه منتخب أستراليا في ختام التصفيات مساء الثلاثاء المقبل في الجوهرة المشعة في جدة.