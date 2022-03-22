أعلن المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مسابقة ملك العود، في الفترة من 28 إلى 30 مارس، في ساحة الموسيقى بمنطقة بوليفارد رياض سيتي إحدى مناطق موسم الرياض.

في انتظار كل المبدعين والمبدعات في العالم العربي والعالم ❤️🇸🇦#موسم_الرياض pic.twitter.com/6ejNrwGu1J

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 22, 2022

تركي آل الشيخ يروج لمسابقة ملك العود:

وروّج آل الشيخ للمسابقة بمقطع فيديو تعريفي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، قائلا: “في انتظار كل المبدعين والمبدعات في العالم العربي والعالم”.

وجاء خلال مقطع الفيديو التعريفي بالمسابقة: “يا عازف العود رفقًا فالهوى خطر.. لكل عازف وعازفة في الوطن العربي فرصة للمنافسة على لقب ملك العود في موسم الرياض”.

وأضاف الفيديو: “بحضور من كبار العازفين ومشاركة أشهر صناع العود في العالم.. من 28 إلى 30 مارس في بوليفارد رياض سيتي ساحة الموسيقى.. شاركنا الآن بإرسال مقطع فيديو على البريد الإلكتروني [email protected]”.