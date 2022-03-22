وقعت جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية عدداً من الاتفاقيات المهمة على هامش منتدى المشاريع المستقبلية الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين 2022 في نسخته الرابعة والذي يقام برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بمشاركة 35 جهة تستعرض أكثر من 3000 مشروع تتجاوز قيمتها التقديرية حوالي 600 مليار ريال .

ترميم ٥٠ منزلاً

ويمثل ” ترميم ” في هذه الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي، حيث توقع الجمعية في اليوم الأول اتفاقيتين الأولى مع شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة لتغطية تكاليف ترميم ٥٠ منزلاً من منازل الأسر الأشد حاجة إضافةً لكونها شريك الرعاية الرقمية وشريك مركز التطوع الإسكاني، يوقع عن نسما الرئيس التنفيذي المهندس سامر عبدالصمد، والاتفاقية الثانية توقعها الجمعية مع شركة البواني للمقاولات المحدودة، ويوقع عن الشركة الرئيس التنفيذي المهندس فخر الشواف، كما توقع الجمعية في اليوم الثاني للمنتدى اتفاقية مع شركة رتال للتطوير العمراني ويوقع عن الشركة الرئيس الإقليمي لشركة رتال للتطوير العمراني بالرياض المهندس أحمد العساكر، وتوقع اتفاقية أخرى مع شركة الفنار ويوقع عن الشركة مدير المبيعات والتسويق م.محمد بن فهد العثيم، كما توقع اتفاقية مع شركة “وايتهلمت”، ويوقع عن الشركة المؤسس والمدير التنفيذي عبدالله أبا الخيل.

وأعرب الخالدي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تأتي امتداداً للعديد من الشراكات التي تحرص الجمعية على عقدها مع الداعمين من الشركات المتخصصة، وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستكون داعمة لترميم وبرامجها ويعود أثرها على مستفيدي الجمعية والأسر الأشد حاجة، وأكد الخالدي مواصلة ” ترميم” في عقد اتفاقيات وشراكات داعمة لمسيرتها وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في دعم الأسر الأشد حاجة من خلال إعادة تأهيل منازلهم لتصبح صالحة للسكن.

تأهيل المنازل

يذكر أن منتدى المشاريع يعد من أكبر وأول منتدى على مستوى الشرق الأوسط في عدد المشاريع وقيمها الإجمالية، ويشارك فيه عدد من منشآت القطاعين الحكومي والخاص والجهة الوحيدة المشاركة في هذا المنتدى من القطاع غير الربحي جمعية ترميم، ويهدف المنتدى للحصول على أقصى تفاعل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، وإتاحة الفرصة لملاك المشاريع من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستعراض مشاريعهم مع المقاولين والموردين والمهتمين بقطاع المقاولات.