أثارت شهيرة مواقع التواصل الاجتماعي خلود الثمالي حالة من الجدل والغضب بعد تصريحات اعتبرها البعض إساءة إلى المواطنين.

إساءة كبيرة:

خلود الثمالي التي تصنف نفسها ناشطة اجتماعية وتمكنت من حصد شهرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة ظهرت في مقطع فيديو لها وهي تتحدث بشأن أن المقيمين في المملكة أصبحوا يأخذون الوظائف بدلًا من المواطنين، وأصبح هؤلاء الأجانب يتحكمون بالسعوديين، في تصريحات أثارت حالة من الغضب لاعتبارها إساءة كبيرة للمملكة ومواطنيها.

ورأى معلقون أن تصريحات الثمالي إساءة كبيرة رغم أنها تعمل وحصلت على ترخيص تجاري من المملكة للعمل، مشددين على أن من يمس كرامة السعوديين أو يعمل على تهديدهم في وطنهم يستحق الترحيل خارج البلد.

حالة غضب:

وعلقت سارة بالقول: “تتزوجين يمني، تتزوجين هندي، تتزوجين أمريكي، هذه حياتك وأنتِ حُرة فيها لكن توصلين من مستوى التعالي وتقولين عيالي بكرة يوظفونكم يالسعودية، لا إلى هنا وستوب لن نسمح لك أساسًا، من متى الأجنبي يتعالى على السعودي في بلده”؟!

وغرد مالك الحرفي وقال: “للأسف كلام مسيء مثل هذا يطلع من واحدة سعودية؟! زواجك من يمني قرار راجع لك لكن ليس من حقك لأن زوجك لم يحصل على إقامة مميزة تقولين أولادي يوظفونكم بكرة! هذا كلام المفترض لا يمر مرور الكرام وتسحب منهم الإقامة المميزة وتعاقب بعدها”.