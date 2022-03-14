أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 748915 حالة.

وأوضحت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 314 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 731004 حالات.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9030 حالة.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (61,924,677) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.