ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائي، تطرح وكالة اللغات والترجمة، متمثلة في إدارة الإرشاد المكاني، بإشراف الإدارة العامة للغات والترجمة، حزمًا من الخدمات التي تعنى بإبراز الجهود والخدمات بالمسجد الحرام بعدد من اللغات العالمية، سعيًا لاحتضان الاختلاف اللغوي وتمكين وتسهيل الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة للقاصدين، وذلك عبر توظيف اللغات وتقديم الدعم الفعال بكافة أنواعه للإدارات في تقديم خدماتها للزوار، والمساهمة في الرقي بمنظومة الخدمات وتحقيق الأهداف المنشودة تجاه حسن وفادة قاصدي بيت الله الحرام وإثراء تجربتهم.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة، الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، أن الخدمات المقدمة توائم في مخرجاتها آمال القاصدين إلى تجربة ثرية في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

توفير اللغات العالمية:

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة، الأستاذ أحمد بن مرزوق الجميعي، بأن التواصل اللغوي في إبراز الجهود والخدمات متاح على مدار ٢٤ ساعة داخل المسجد الحرام وساحاته.

يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات السديدة من الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس تحت ظل القيادة الرشيدة- حفظها الله-.