كشفت تسريبات عن مواصفات سلسلة هواتف Apple iPhone 14، والتي من المتوقع أن تطلقها أبل في وقت لاحق من هذا العام، والتي يُشاع أن تشكيلة iPhone القادمة لديها أربعة طرز- iPhone 14 وiPhone 14 Max وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max.

مواصفات Apple iPhone 14:

وعلى الرغم من أنه من غير المعروف أن تكشف Apple عن أي تفاصيل حول أجهزتها القادمة، فإن التسريبات والموردين غالبًا ما تلمح إلى ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون، حيث ركز أحد التسريبات على أبعاد طرز Pro في تشكيلة Apple iPhone 14.

وفقًا للمخططات التفصيلية التي شاركها الصحفي المختص بالتقنية ماكس وينباك، على حسابه بتويتر فإن Apple iPhone 14 وApple iPhone 14 Pro Max قد يتميزان بتصميم عام أكثر سمكًا ونتوءًا بارزًا للكاميرا.

وفقًا للخطط، سيكون هاتف ‌iPhone 14 Pro ‌Max أصغر قليلًا من iPhone 13 Pro Max عندما يتعلق الأمر بالعرض، ومع ذلك، يقال إن كلا الجهازين لهما نفس الارتفاع تقريبًا.

وتشير المخططات أيضًا إلى أن Apple iPhone 14 Pro Max سيكون أكثر سمكًا قليلًا من iPhone 13 Pro Max، وكشفت الصور أيضًا أن Apple قد تكرر اتجاهًا مشابهًا لزيادة حجم نتوء الكاميرا.

وعندما يتعلق الأمر بـ iPhone 14 Pro، تشير الخطط إلى أن الجهاز سيكون له نفس أبعاد iPhone 13 Pro، ومع ذلك، قد تحتوي أيضًا على نتوء أكبر للكاميرا.

ثقب لإيواء الكاميرا:

وفقًا لتقرير سابق صادر عن مستشار صناعة الشاشات روس يونج، ستتخلى شركة Apple عن الشق في كل من الأجهزة من أجل الفتحات والفتحات على شكل حبوب بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة.

وفقًا لتغريدات يونج، فإن طرازات Apple iPhone 14 Pro ستحتوي على فتحة ثقب لإيواء الكاميرا الأمامية وستحتوي الفتحة على شكل حبوب على كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء لجهاز Face ID.

وقد لا نتمكن أيضًا من رؤية كاميرا الأشعة تحت الحمراء تحت الشاشة حتى عام 2023 أو 2024، وهذا يعني أنه لا يمكننا توقع ميزة Face ID تحت الشاشة حتى iPhone 15 Pro.