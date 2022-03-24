أعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل قليل، عن تشكيلة منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهته ضد الصين.

السعودية ضد الصين

ويستضيف ملعب الشارقة الرياضي مباراة السعودية ضد الصين، عند الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وقبل مباراة الصين، ضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعد فوز اليابان على أستراليا بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشهري والمولد يقودان هجوم منتخب السعودية

وجاء تشكيل منتخب السعودية ضد الصين، كالتالي؛ محمد العويس، ياسر الشهراني، أحمد شراحيلي، عبدالإله العمري، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري، فهد المولد وصالح الشهري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد الصين كل من؛ محمد اليامي، فواز القرني، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، متعب الحربي، علي الحسن، سامي النجعي، عبدالعزيز البيشي، خالد الغنام وعبدالرحمن غريب.