تترقب الجماهير موعد مباراة الأهلي المصري ضد المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل المنافسة القوية على حصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي ضد المريخ

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، اليوم الجمعة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد مباراة اليوم حاسمة في مشوار الفريقين، حيث يسعى المارد الأحمر لاستعادة توازنه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والفوز لإنعاش حظوظه بالتأهل، فيما يأمل المريخ السوداني لخطف الثلاث نقاط، أملًا في الصعود.

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي ترتيب المجموعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، يليه المارد الأحمر والثنائي السوداني الهلال والمريخ بـ4 نقاط لكل منهم.

تشكيل المارد الأحمر

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني بيتسو موسيماني بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني، لتحقيق الفوز؛ خاصة أن التعادل يُعقد موقفه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتوقع أن يبدأ المارد الأحمر بتشكيل مكون من؛ محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم “أيمن أشرف”، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات ومحمد شريف.