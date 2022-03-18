يترقب عشاق كرة القدم السعودية اليوم الجمعة مباراة الهلال والأهلي في الجولة الـ25 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباراة الهلال والأهلي

وستنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وسيكون تشكيل نادي الهلال المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، متعب المفرج، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، جوستافو كويلار، ماثيوس بيريرا، سالم الدوسري، أندري كاريلو، موسى ماريجا”.

أما تشكيل نادي الأهلي المتوقع فسوف يكون مكونًا من: ” محمد الربيعي، أليوسكي، عبدالباسط هندي، دانكلير، مجرشي، فرانك كوم، برادريتش، أيمن يحيى، المجحد، عبدالرحمن غريب، عمر السومة”.

4 غيابات عن الهلال

وسيغيب 4 لاعبين عن الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي في الجولة الـ25 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يتواجد مع الزعيم بـ مباراة اليوم، كل من ” عبدالله عطيف وعبدالإله المالكي وعلي البليهي وناصر الدوسري” للإصابة.