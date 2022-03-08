أعلن المديران الفنيان الأرجنتيني رامون دياز والروماني كوزمين كونترا عن التشكيل الرسمي لكلاسيكو الهلال والاتحاد، المقرر إقامته بعد قليل.

مباراة الهلال والاتحاد:

وتترقب الجماهير كلاسيكو الهلال والاتحاد اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الهلال والاتحاد اليوم، يتصدر العميد جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة من 22 مباراة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، إلا أنه لعب 20 لقاء.

تشكيل الكلاسيكو:

وجاء تشكيل الهلال الرسمي كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، أندريه كاريلو، سلمان الفرج، موسى ماريغا، سالم الدوسري وأوديون إيغالو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كلاسيكو اليوم، كل من؛ محمد العويس، عبدالرحمن العبيد، محمد جحفلي، متعب المفرج، محمد كنو، ميشيل ديلغادو، ماثيويس بيريرا، صالح الشهري وعبدالله الحمدان.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الاتحاد كالتالي؛ مارسيلو غروهي، مدالله العليان، حمدان الشمراني، عبدالله الحافظ، مهند الشنقيطي، برونو هنريكي، أندريه فيليبي، فهد المولد، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي وهارون كمارا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء العميد في مباراة الهلال والاتحاد اليوم كل من؛ راكان النجار، خالد السميري، عبدالمحسن فلاته، أحمد باحسين، عبدالعزيز الجبرين، عوض الناشري، زياد المولد، عمر الجدعاني وحازم الزهراني.