نجح الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي في تحقيق فوز مهم على نادي نوريتش سيتي بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثين والمقامة بين الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي.

ثلاثية مهمة لـ تشيلسي

الشوط الأول شهد صحوة هجومية من لاعبي البلوز، حيث تمكن اللاعب تشالوباه من إحراز الهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة الثالثة، ثم سجل الإنجليزي ماسون ماونت الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة الرابعة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البلوز بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني قلص نوريتش سيتي الفارق من ركلة جزاء عبر اللاعب تيمور بوكي في الدقيقة السبعين، ثم نجح الألماني كاي هافرتز في إحراز الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة التسعين.

وأصبح رصيد تشيلسي بعد الفوز 56 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أما نوريتش سيتي فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.