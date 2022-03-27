كشف السائق الألماني Mick Schumacher، آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض لحادث مروع، وذلك أمس خلال المرحلة الثانية من التجارب التأهيلية لـ سباقات فورمولا 1 المقامة حاليًا في جدة.

كواليس تحطم سيارة Mick Schumacher

وكان الحساب الرسمي لـ قناة MBC Action عبر “تويتر” نقل لحظة تحطم سيارة ميك شوماخر نجل أسطورة الفورمولا وان الألماني مايكل شوماخر، مع تحولها إلى أشلاء وأجزاء متناثرة في الحلبة أمس.

وبعد نجاته من الإصابات قال ميك شوماخر مع نشر صورة له عبر حسابه في “تويتر” : “أهلًا بكم، أريد أن أقول أنني بخير، شكرًا لكم على رسائلكم الطيبة، سأعود قويًا”.

وكان فريق هاس الأمريكي للفورمولا وان أعلن أن ميك شوماخر لن يشارك في سباق الجائزة الكبرى في السعودية اليوم الأحد بعد تعرضه لحادث تصادم عالي السرعة خلال التصفيات.

بديل Mick Schumacher في سباق الليلة

وسيكون السائق كيفن ماجنوسن، ممثل فريق هاس بدلًا من ميك شوماخر في سباق الليلة.

فقد ميك السيطرة على سيارته من طراز هاس من خلال قسم عالي السرعة في أسرع مسار في فورمولا 1 خلال الربع الثاني في سباق أمس واصطدم بشكل جانبي بالحواجز عند المنعطف 12 عند حوالي 170 ميلًا في الساعة.

وبقي ميك في قمرة القيادة بعد ذلك، لكنه كان واعيًا ويتحدث إلى الأطباء قبل نقله في سيارة إسعاف إلى المركز الطبي.