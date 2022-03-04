انتهى الشوط الأول من مباراة الفتح والتعاون في الجولة الـ23 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
🎥⚽️ شاهد الهدف الفتحاوي الأول سجله"فراس البريكان" 🤩
pic.twitter.com/2pPEQB2I2x
— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) March 4, 2022
وكان المصري مصطفى فتحي سجل الهدف الأول لـ سكري القصيم في الدقيقة السابعة والعشرين، ثم تعادل فراس البريكان لنادي الفتح في الدقيقة السابعة والثلاثين.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وكان الشوط الأول شهد طرد لاعب سكري القصيم، نواف الصبحي في الوقت بدل الضائع.
هدددددف!⚽️
د27' الهدف الأول لـ #التعاون عن طريق مصطفى فتحي.
التعاون 1 × 0 الفتح#التعاون_الفتح #قنوات_SSC pic.twitter.com/ihpaXHjzwz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 4, 2022
اترك تعليقاً