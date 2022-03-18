حسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين فريقي الاتحاد والحزم بالجولة الـ25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بعد العودة لتقنية الـVAR..

حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لـ #الاتحاد#الاتحاد_الحزم⁩

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/aRoQW5Bqzq

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022

حكم مباراة الاتحاد والحزم يثير الجدل:

وكان الحكم الأوروجوياني أندريس كونها أثار الجدل بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لـ عبدالرحمن العبود وسط تعليقات غاضبة من الحضور الجماهيري للعميد.

وفي وقت سابق، حفز جمهور العميد لاعبي فريقه، وذلك قبل لحظات من انطلاق مباراة الحزم، بـ“تيفو جماهيري” خطف الأنظار.

ونقلت كاميرا قنوات SSC الناقل الحصري لـ مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تيفو جماهير العميد حيث طالبوا اللاعبين بالفوز على الحزم وحسم لقب الدوري بـ تيفو عنوانه ‘ bring it home’ أو أحضروه إلى جدة.