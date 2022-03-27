شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 27 مارس 2022، استقرار مع استمرار العطلة الأسبوعية لأسواق المال العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الأحد نحو 236.07 ريال (62.95 دولار).

الذهب عيار 21

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في السعودية، اليوم، نحو 206.56 (55.08 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة، اليوم عند نحو 177.05 ريال (47.21 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، في السعودية اليوم نحو 137.71 ريال (36.72 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية، مستهل التعاملات نحو 7346.25 ريال (1959 دولارًا).

واستقر متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم الأحد (8 جرامات من عيار 21)، مستهل التعاملات ، نحو 1652.47 ريال (440.66 دولار).