وجهت إدارة الشؤون الصحية المدرسية في تعليم تبوك، عدداً من النصائح حول الالتزام بالاحترازات الوقائية في المدارس أثناء فترة الاختبارات.

وأوضحت إدارة تعليم تبوك، عبر حسابها في “تويتر”، أنه على الطالب الاستعانة بالله والاستيقاظ مبكراً وتناول الغذاء الصحي المتنوع، واستذكار جميع المنهج والدراسة بعيداً عن المشتتات.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

كما نبهت على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية كالتالي:

– ضرورة إحضار كامل الأدوات الشخصية

– الالتزام بلبس الكمامة

– الالتزام بآداب العطاس

– سل الأيدي باستمرار وتعقيمها

– عدم تبادل الأغراض الشخصية

– الالتزام بالتباعد الجسدي.

قدر كاف من النوم

في سياق متصل، دعت إدارة التعليم في تبوك، إلى أهمية الحرص على النوم الكافي وعدم السهر، والإكثار من شرب السوائل والإقلال من شرب المنبهات.