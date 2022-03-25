أعلنت إدارة تعليم جدة، أنه سيتم منح إجازة للطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل الموافق 27 مارس، بسبب إقامة سباق فورمولا 1.

وقال إمارة منطقة مكة المكرمة، في بيان عبر حسابها في “تويتر” : ”إنه نظرًا لإقامة سباق الفورمولا 1، يوم الأحد المقبل 27 مارس إجازة رسمية للطلاب والطالبات بالمحافظة”.

إجازة رسمية

وستنطلق غدًا أولى أيام الفعاليات المصاحبة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، والتي تمثل الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

سباقات فورمولا 1

سباقات فورمولا 1، تحتضنها أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1 في جدة خلال الفترة من 25 حتى 27 مارس الجاري بمشاركة 20 متسابقًا يمثلون 10 فرق.