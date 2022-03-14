أثارت لقطة الاحتفال الغريبة بين المدرب الروماني كوزمين كونترا مدرب نادي الاتحاد ومدافع الفريق حمدان الشمراني، بعد الفوز على نادي الشباب، الجدل والاندهاش بين جماهير الاتحاد.

ماذا فعل مدرب الاتحاد مع حمدان الشمراني ؟

وتحدث البعض عن طريقة الاحتفال الغريبة من المدرب كونترا حيث وُصفت بالتعنيف المبالغ فيه، والبعض الآخر وصفها بالاحتفال بطريقة عفوية، خاصة بعد الفوز على منافس قوي كـ الشباب ينافس الاتحاد على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت عدسة كاميرا قنوات SSC التقطت كونترا وهو يضرب بقوة على كتف حمدان الشمراني ثم صفعه وحاول ركله بعد الفوز في لقاء الشباب الذي أُقيم على ملعب ” الملز” في الرياض.

وحافظ العميد على صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية منافسات الجولة الـ24، فيما تقدم الهلال إلى المركز الثاني، مستغلًّا تعثر الشباب والنصر.

14 نقطة تكفي الاتحاد

ويملك العميد 57 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثاني، ويملك مباراتين مؤجلتين، ليصبح الاتحاد في حاجة لـ14 نقطة خلال الـ6 مباريات المتبقية، لحصد اللقب رسميًا.

وفي حالة جمع العميد لـ14 نقطة سيصل رصيده إلى 71 نقطة، وهو العدد الذي لا يمكن لأي منافس الوصول إليه، حيث إن الهلال يتبقى له 8 مباريات، وفي حالة الفوز فيهم جميعًا سيصبح رصيده 70 نقطة.

كما أن هناك مباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الهلال، وقد تكون نتيجتها فاصلة في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.