أعلنت وزارة التجارة أنها خالفت 12 متجرًا إلكترونيًّا خلال شهر فبراير بغرامات مالية، مع إلزامها بإعادة المبالغ المدفوعة للمستهلكين؛ وذلك لعدم التزامها بتنفيذ طلبات المستهلكين.

418 بلاغًا:

وأكدت التجارة أنها تلقت 418 بلاغًا على 12 متجرًا إلكترونيًّا لبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث والمواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل والمجوهرات تفيد بعدم التزام هذه المتاجر بتنفيذ طلبات المستهلكين بفسخ العقد بسبب التأخر في تسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون عن الموعد المتفق عليه، وعدم إبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبة في تسليم المنتجات وعدم توفر فواتير للمستهلك بعد إبرام العقد.

لجنة النظر:

وتابعت أنه بناء على ذلك تم إحالة المخالفات إلى لجنة النظر التي أصدرت هذه المخالفات وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.