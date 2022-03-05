أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 6 مارس 2022 عند الساعة 3:35 عصرًا.

تفاصيل المؤتمر:

يتحدث خلال المؤتمر الدكتور محمد العبدالعالي، متحدث وزارة الصحة، عن مؤشرات الأوضاع الصحية وأبرز المستجدات، وكذلك كيفية الحفاظ على المكتسبات.

كما يستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب المتحدث الأمني التحديثات الأمنية الجديدة ويعلن عن الإحصائيات الخاصة بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

رفع الإجراءات الاحترازية:

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، منها إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

متابعة الوضع الوبائي:

وجاء القرار بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم- ولله الحمد- في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.