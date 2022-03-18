أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ العثور على مفقود تبوك الذي كان قد فقد قبل أقل من 24 ساعة مترجلًا وهو بصحة جيدة.

وقال الفريق إنه تم العثور على مفقود تبوك بواسطة ذويه فيما تم العثور على الإبل التي كان يرعاها بواسطة أحد أعضاء الفريق.

البحث عن مفقود تبوك

وبالأمس أعلن إنجاد عن تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عاجل عن مفقود بالقرب من تبوك مترجلٍ على قدميه، سائلين الله أن يحفظ المفقود، وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين ويحفظهم من كل مكروه.

وقبل قليل أعلن إنجاد أنه تم العثور على إبل مفقود تبوك التي كان يرعاها من قِبل عضو الفريق عبدالله عامر العدوان.

كما تم العثور على المفقود من قبل ذويه وهو بصحة طيبة ولله الحمد، ووجه الفريق الشكر للمشاركين في البحث.