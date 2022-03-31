كشف القانوني أحمد الأمير، تفاصيل جديدة بشأن شكوى نادي النصر ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأكدت تقارير صحافية أن النصر تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق ومسؤولين اتحاديين رسميين.

تفاصيل الشكوى:

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “الشكوى المقدمة من النصر لـ لجنة الاحتراف هي شكوى بمخالفات إجرائية للائحة الاحتراف المحلية، أثناء سريان عقد اللاعب مع النصر، ولا تختص بالتعويضات المالية أو نزاع إنهاء العقد لأن ذلك يُنظر فيه من قبل الفيفا في شكوى منفصلة”.

وكان نادي الاتحاد قد ضم المهاجم المغربي لمدة موسم ونصف في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لتعاقده معه.

وأكد نواف التميمي أن نادي النصر يمتلك أدلة قوية، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى، وكشف التفاصيل عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

أدلة موثقة تدفع النصر للشكوى:

وقال التميمي: “بعض أدلة النصر: 7 مكالمات هاتفية (موثقة) من مصدر رسمي تم من خلالها تحريض حمدالله ومفاوضته، مجموع الدقائق (46) دقيقة بين حمدالله عندما كان لاعبًا للنصر ومسؤولين اتحاديين”.

وتابع: “المفاوضات بين مسؤولين الاتحاد وعبدالرزاق بدأت منذ الشتوية قبل الماضية واستمرت حتى شهر أغسطس والتوقيع معه”، وأضاف في تغريدة أخرى: “جميع المكالمات مسجلة .. والنصر يملك التسجيل.. وهناك أدلة أخرى (موثقة)”.