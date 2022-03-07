يدخل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مباراة الغد أمام الاتحاد في الجولة الـ12 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتفوق واضح في تاريخ المواجهات أمام العميد منذ انطلاق دوري المحترفين في 2008.

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

ولعب الزعيم مع العميد في 26 مباراة، في بطولة الدوري، منذ إطلاق نظام الاحتراف في 2008، حيث فاز الهلال في 11 لقاء مقابل 6 انتصارات لنمور جدة، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 9 مباريات، كما سجل الهلال 44 هدفًا واستقبلت شباكه 27 هدفًا.

التشكيل المتوقع للكلاسيكو

وسيكون تشكيل الهلال المتوقع للمباراة مكونًا من: ” المعيوف، هيون سو، البليهي، الشهراني، سعود عبدالحميد، كويلار، كنو، بيريرا، إيجالو، ماريجا، سالم الدوسري”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فسوف يكون مكونًا من: “مارسيلو جروهي، مدالله العليان، زياد الصحفي، عبدالله الحافظ، حمدان الشمراني، هنريكي، فيليبي، كورونادو، فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو”.