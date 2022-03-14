توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية بداية من الغد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 18 مارس 2022.

درجات الحرارة تحت الصفر

وأعلن المركز توقعاته لحالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، في منشور له على حسابه الرسمي بتويتر، حيث ستواصل درجات الحرارة انخفاضها، اعتبارًا من الغد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المركز، أن درجات الحرارة الصغرى قد تصل إلى 3 درجات تحت الصفر على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل والجوف، على أن يمتد تأثيرها على أجزاء من مناطق، القصيم والشرقية والرياض، والتي تصل فيها الصغرى إلى 4 درجات.

رياح مثيرة للأتربة

وتابع أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ستنشط بدءًا من الغد على مناطق، مكة المكرمة وتبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم، ويزداد تأثيرها يومي الأربعاء والخميس على الشرقية والرياض.

وأشار المركز إلى أن سرعة الرياح ستصل إلى أكثر من 50كم/ساعة، وقد تؤدي العواصف الترابية إلى شبه أو انعدام في الرؤية الأفقية، ويمتد تأثيرها يومي الخميس والجمعة على منطقتي مكة المكرمة ونجران، والأجزاء الشرقية لمناطق، عسير والباحة.

هطول الأمطار :

وتوقع المركز أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة، وتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من يوم الثلاثاء حتى الجمعة على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة.

وكذلك على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية والرياض، وذلك يومي الأربعاء والخميس.