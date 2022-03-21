تحيي الفنانة الكويتية نوال، ليلة فنية في بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض، يوم 25 مارس الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا، تحت عنوان “نوال ناو”.

نوال الكويتية في حفل نوال ناو:

وروّجت صفحة موسم الرياض الرسمية على تويتر للحفل ونشرت الملصق الدعائي معلقة عليه بالقول: “قيثارة الخليج نوال الكويتية تطربنا في حفلة (نوال ناو) على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.. لا تفوت حضورها واحجز تذكرتك”.

من جانبه أعاد المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه نشر تغريدة موقع روتانا لايف بتويتر، ترويجا للحفل والذي جاء فيه: “نوال الآن.. حفلة مميزة للفنانة نوال الكويتية.. بتقنيات موسيقية مختلفة تقدم لأول مرة في الوطن العربي يوم 25 مارس على مسرح محمد عبده أرينا.. احجز تذكرتك”.

14 مليون زائر:

وفي وقت سابق أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أن موسم الرياض حطم جميع التوقعات وسجل عدد زوار تجاوز 14 مليون زائر حتى يوم الجمعة الماضي.

وتتنوع المواقع الترفيهية في الموسم وتظهر بقالب الترفيه الحديث والمبتكر، إذ تحتضن منطقة بوليفارد رياض سيتي خلال فترة الإجازة مسرحيتين تؤديهما نخبة من نجوم التمثيل العرب وتحاكيان الكوميديا الاجتماعية وتتخللهما الفواصل الغنائية الاستعراضية، كما تستمر باقي الأنشطة في المنطقة وتتنوع ما بين المطاعم والمقاهي الأشهر عالميًّا، والألعاب ومساحات الجلوس الداخلية والخارجية الملائمة لمختلف الأذواق بتفاصيلها الخلابة والاستثنائية، وتصاحبها أجواء موسيقية تمنح الزوار انطباعًا فاخرًا.