حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد انطلاق الاختبار التحصيلي للبنين.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن التسجيل في الاختبار التحصيلي للبنين سيفتح يوم الأحد القادم الموافق: 27-03-2022م، عند الساعة العاشرة صباحًا.

ما هو الاختبار التحصيلي ؟

يعتبر الاختبار التحصيلي، أحد أهم شروط الالتحاق بالتخصصات الجامعية المختلفة، لمعرفة قدرة الطلاب على الاستجابة وتحديد الجامعات المرغوب فيها.

نشر مركز قياس، مواعيد تسجيل الاختبار التحصيلي 1443، للإناث والذكور من خلال التقديم على الرابط التالي (اضغط هنا).

التسجيل في الاختبار التحصيلي

على الطلاب والطالبات اتباع بعض الخطوات التي تمكنهم من التسجيل في الاختبار التحصيلي، وهي:

– ينبغي في البداية زيارة موقع منصة قياس الموجود على الشبكة.

– قم بتسجيل الدخول ودون كلمة السر ورقم السجل الخاص بك.

– اضغط بعدها على كلمة الاختبارات المتاحة بملف الطالب، ثم اختر منها الاختبار التحصيلي.

– حدد أنك ترغب في الامتحان ورقيًّا أم إلكترونيًّا.

– وافق بعدها على كل شروط وأحكام المنصة وحدد المقعد والوقت الذي يناسبك.

– اضغط بعدها على التالي.