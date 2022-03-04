حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب الأهداف والفوائد من دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP.

وقالت هيئة تقويم التعليم، عبر حساب “العناية بالمستفيدين، إن فوائد مزايا دخول اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP تشمل ما يلي:

– التقديم على أقسام اللغة الإنجليزية

– الالتحاق ببرامج لغة إنجليزية تتناسب مع مستوى الطالب

– الإعفاء من مقررات لغة إنجليزية في برنامج دراسي

– متطلب للتقديم على برنامج دراسات عليا

– الالتحاق ببعض الكليات العسكرية

– لتطوير معلمي اللغة الإنجليزية الراغبين في الحصول على شهادة

– لتطوير الراغبين في الالتحاق ببعض الوظائف التي تتطلب إجازة اللغة الإنجليزية

خبير دولي يشيد بأداء تقويم التعليم

وفي وقت سابق، أشاد الخبير الدولي في سياسات التعليم ومديرُ عام التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) أندرياس شلايشر، بدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في ضمان وضبط جودة التعليم الذي يمكن من خلاله فهم ومعرفة وضع النظام التعليمي ومستوى أدائه بما يمكِّن من تطويره وتحسين مخرجاته.

رؤية هيئة تقويم التعليم والتدريب

وأكد في تصريح له خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق له، مؤخرًا، لمقر هيئة تقويم التعليم والتدريب بالرياض، أن الهيئة تعمل على إستراتيجية ورؤية واضحة، وعلى إطار شامل يجمع عناصر منظومة التعليم بطريقة فعالة، وأن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدم منصة للهيئة وللجهات المماثلة لها في دول العالم كافة لمشاركة وتبادل التجارب والخبرات.

الاستفادة من نتائج أعمال التقويم

وأشار شلايشر إلى أنه من المهم الاستفادة من نتائج أعمال التقويم والاختبارات وتحليلها التي تعمل عليها الهيئة؛ لتحديد أفضل الممارسات ومشاركتها مع عناصر منظومة التعليم مما يؤدي إلى التحسين والتطوير، وأن هناك تقدمًا كبيرًا في أعمال الهيئة خلال العام الماضي، ويمكن مشاركة هذه التجربة المتميزة للهيئة مع الدول الأخرى، من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض عن التوجهات الاستراتيجية للهيئة، كما عرض المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز” توجهات الهيئة نحو معايير المناهج وتقويم نواتج التعلم وتقويم المدارس.

تحسين التعليم في السعودية

مما يذكر أن هناك تعاونًا مستمرًا بين هيئة تقويم التعليم والتدريب وبين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بهدف الاستفادة من خبرة المنظمة فيما يساعد الهيئة في تطوير ممارسات التقويم وتحقيق الأثر وتحسين التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية.

وتشرف الهيئة بالتكامل مع وزارة التعليم على تنفيذ الدراسة الدولية لتقويم الطلبة، المعروفة باسم بيزا (PISA)، وهي إحدى دراسات التقويم الدولية واسعة التي تقوم عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى المسح الدولي للتعليم والتعلم الذي يعرف اختصارًا باسم تالس (TALIS).