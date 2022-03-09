أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز “، يومي الثلاثاء والأربعاء، ورشة عمل عن الممارسات العالمية في الاعتماد المدرسي، وذلك بالتعاون مع البنك الدولي.

مخرجات مشروع تميز

وخلال الورشة قدم خبراء البنك الدولي عرضاً عن مخرجات مشروع التعاون المشترك مع مركز “تميز ” المتمثل في مراجعة أعمال التقويم والاعتماد المدرسي، كما تم تحكيم عمل المنصة الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي التابعة لمركز “تميز “.

وجاءت هذه الورشة خلال الزيارة التي قام بها وفد من البنك الدولي برئاسة السيدة (لاورا جريقوري) أمس الثلاثاء، حيث التقى الوفد بالمدير التنفيذي لمركز “تميز ” الدكتور أحمد الجبيلي ومنسوبي المركز.

جهود هيئة تقويم التعليم

وتعد هذه الزيارة جزءًا من الاتفاقية المبرمة بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والبنك الدولي التي تخللها جلسات حوارية بين فريق البنك الدولي ومنسوبي مركز “تميز ” لمناقشة مواضيع التقويم والاعتماد في قطاع التعليم.