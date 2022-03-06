نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أتربة مثارة على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبة انعدام في الرؤية على مدينة الباحة, ومحافظات: المندق، وبلجرشي, وبني حسن, والقرى, والعقيق, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

عوالق ترابية

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية اليوم على منطقة حائل ومحافظاتها، ‏ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.‏

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق.