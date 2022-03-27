نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على مدينة نجران ومحافظات ثار، ويدمة، وحبونا، وبدر الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، عسير والباحة).

في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة, كما تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.