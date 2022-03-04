تقديرًا للإنجاز الكبير والقفزة النوعية التي تخطوها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نحو التحول الرقمي الشامل انسجامًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وبلفتة تعبّر عن الشعور الوطني المتجذر في الشعب السعودي أينما كان قدمت الخطوط الجوية السعودية التهنئة للوزارة بمناسبة فوزها بجائزة الشرق الأوسط ٢٧ للحكومة والمدن الذكية في فئة المحتوى الإلكتروني الذكي في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي التفاصيل، باركت لوفد وزارة الشؤون الإسلامية عبر شاشات المقصورة للوفد الذي تترأسه الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي متمنية لها المزيد من التوفيق والتقدم ونيل الجوائز الدولية والمحلية تتويجًا للجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة الدين الإسلامي وفق توجيهات القيادة الرشيدة للمملكة.

وجاءت هذه اللفتة من إدارة وطاقم رحلة الخطوط الجوية السعودية للطيران خلال رحلة المغادرة قبل قليل والتي تقل على متنها وفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد برئاسة وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي وسط تصفيق كافة المسافرين على متن الطائرة.