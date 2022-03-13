كشفت وزارة التجارة عن توحيد السجل التجاري للمنشأة مهما تعددت الأنشطة التجارية التي تمارسها في نفس المنطقة.

وقال متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين : تسهيلًا على قطاع الأعمال.. وتخفيفًا للأعباء المالية على المؤسسات التجارية.. اليوم، يكفيك سجل تجاري واحد لمؤسستك (في نفس المنطقة) مهما تنوعت أنشطتك التجارية.

وأضاف الحسين : في السابق كان يتطلب سجل تجاري لكل نشاط “متنوع وغير متجانس”.

متطلبات إصدار السجل التجاري

يذكر أن السجل يصدر عبر موقع وزارة التجارة ويمنح صاحبه رقم عضوية بالغرفة التجارية، ودون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة بشرط توفر ما يلي:

ألا يكون طالب السجل التجاري

أن يكون عمر مقدم الطلب أكبر من 18 عامًا.

خطوات التقديم