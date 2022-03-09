استعرض حساب المواطن طريقة تغيير الآيبان البنكي، موضحًا أنه يكون من خلال الحساب (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطاً باسم مقدم الطلب.

وتابع البرنامج ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، قبل ساعات من إيداع دعم شهر مارس، أنه يتم صرف الدعم في حال كان الشخص مستحقاً على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً، وسوف تصله رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

إيداع دعم مارس:

وكان البرنامج قد أكد أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الثانية والخمسين يوم الخميس المقبل بتاريخ 10 مارس.

ضوابط حساب المواطن:

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.