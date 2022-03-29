أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين توفير ماء زمزم المبارك في كافة المصليات داخل المسجد الحرام وساحاته، وذلك ضمن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك التي أطلقتها الرئاسة.

توزيع ماء زمزم داخل المصليات:

وتشرف رئاسة الحرمين الشريفين على تنظيم عملية توزيع ماء زمزم داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، حيث يتم توزيع الماء في صحن المطاف عبر الحقائب الأسطوانية في جميع المواقع، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والعربات الخاصة بتوزيع ماء زمزم في المسارات المخصصة للطائفين.